Google: tientallen miljoenen coronareclames verwijderd

Nederlan­ders strijdend ten onder op groot internatio­naal League of Le­gends-toer­nooi

30 april Het is Defusekids niet gelukt een comeback te realiseren tijdens EU Masters. Het volledig Nederlandse team kon de score van 0-3 in het League of Legends-toernooi niet meer ombuigen en ging nogmaals drie keer ten onder. Met de 0-6-score is Defusekids nu uitgeschakeld.