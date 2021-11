Google verliest concurrentiezaak en moet EU miljardenboete betalen: ‘Eigenlijk nog maar wisselgeld’

De miljardenboete van 2,4 miljard euro die Brussel vier jaar geleden aan Google oplegde wegens machtsmisbruik, blijft in stand. Het verzet daartegen van het Amerikaanse internetbedrijf is vanmorgen door de Europese rechter van de hand gewezen.

Miljardenstraf

Concreet was de klacht dat Google zijn eigen prijsvergelijkingsdienst Google Shop voortrok in de resultaten van zijn zoekmachine, en concurrenten pas pagina’s verder liet opdraven. Brussel oordeelde dat in strijd met de concurrentieregels en legde de techreus in 2017 een boete op van 2,42 miljard, destijds een record. Google zelf brak dat record later met een bijna dubbel zo hoge boete wegens opnieuw machtsmisbruik, nu met het mobiele besturingssysteem Android. Ook volgde nog een miljardenstraf voor misbruik van advertentiedienst AdSense. Over die zaken moet de Europese rechter zich eveneens uitspreken.

Europa ging niet over één nacht ijs met zijn boete, die toenmalig president Trump tot de kritiek bracht dat Europa er alleen maar op uit was Amerikaanse bedrijven onderuit te halen. Concurrenten klaagden de praktijken van Google al in 2009 aan. Mededingingscommissaris Margrethe Vestager probeerde het bedrijf in onderhandelingen bij de les te krijgen, en kwam pas met haar boete toen haar bleek dat Google daarvoor niet vatbaar was.

Wisselgeld

,,De uitspraak bewijst dat het mededingingsrecht niet dood is”, aldus PvdA-Europarlementariër Paul Tang, die de boete – afgezet tegen Google’s jaarwinst van 156 miljard – ‘eigenlijk nog maar wisselgeld’ noemt. Tang is één van de onderhandelaars over de Digitale Markten Wet, die ten doel heeft de monopoliepositie van de allergrootste techbedrijven op meerdere vlakken te breken. Die wet zou begin 2023 in werking moeten treden. ,,Een succes voor digitaal eerlijk zaken doen”, aldus ook de Duitse Groene Europarlementariër Sven Giegold, die net als Tang de boete ‘kaum schmerzhaft’ noemt.

Google houdt vol dat het de zoekresultaten voor online winkelen enkel aanpaste om gebruikers beter van dienst te zijn en tekende daarom verzet aan. De verwachting is dat het bedrijf ook tegen deze uitspraak nog in beroep zal gaan. Voor de techreus hangt er meer aan vast dan de 2,42 miljard boete. Na een definitieve veroordeling kunnen concurrenten met civiele procedures schade claimen.

Duidelijkheid

De Europese Commissie reageerde zelf ook, maar zonder de vlag uit te hangen: ,,Het vonnis vandaag brengt de duidelijke boodschap dat het gedrag van Google tegen de wet inging en het verschaft duidelijkheid aan de markt. Prijsvergelijkingen zijn een belangrijke dienst voor consumenten, zeker nu digitaal winkelen meer en meer aan belang wint voor zowel consument als detailhandel. Nu digitale diensten alomtegenwoordig zijn in onze samenleving moeten consumenten erop terug kunnen vallen om eerlijke en gegronde keuzes te kunnen maken. De Commissie zal alle middelen die ze heeft benutten om digitale platforms waarvan bedrijven en burgers afhankelijk zijn, bij de les te houden.”

De overkoepelende bond van Europese consumentenorganisaties BEUC is ingenomen met de uitspraak. ,,Google’s misleidende en oneerlijke praktijken hebben miljoenen Europese consumenten geschaad doordat het aanbod van prijsvergelijkingsdiensten van rivalen vrijwel onzichtbaar was’’, zegt BEUC in een reactie. ,,Deze uitspraak is belangrijk omdat wordt bevestigd dat consumenten de vrijheid van keuze moeten genieten, gebaseerd op volledige en onpartijdige informatie’’, aldus BEUC-directeur Monique Goyens. ,,Google moet gelijke mogelijkheden bieden aan alle marktspelers en kan zijn dominante positie niet misbruiken om concurrenten opzij te duwen. Als gevolg daarvan heeft Google voorkomen dat consumenten toegang tot productinformatie hadden en potentieel goedkoper uit waren bij rivalen, van schoenen tot afwasmachines.’’