Google voegt extra informatie over coronavaccins toe aan zoekfunctie

Google gaat informatie over coronavaccins toevoegen aan online zoekresultaten over het coronavirus. Met deze nieuwe zoekfunctionaliteit wil het bedrijf ervoor zorgen dat iedereen correcte en actuele informatie op basis van zijn locatie kan vinden.

Dat meldde Google donderdag. Bezoekers krijgen een lijst met geautoriseerde vaccins te zien die in de buurt beschikbaar zijn, evenals informatie over ieder afzonderlijk vaccin.



De functionaliteit wordt voor het eerst uitgerold in het Verenigd Koninkrijk, dat eerder deze maand is begonnen met vaccineren. Google zegt de gelokaliseerde informatie in andere landen beschikbaar te gaan maken wanneer ook zij beginnen met het inenten van inwoners.

Maatregel tegen desinformatie

Google zegt zo desinformatie op grote schaal tegen te willen gaan. Daar tegenover staat dat YouTube, onderdeel van Google, in het verleden wel complottheorieën en onjuiste informatie over het coronavirus op het platform heeft laten staan.



Onjuiste informatie over het virus wordt pas sinds oktober van YouTube verwijderd, toen duidelijk werd dat vaccins op korte termijn goedgekeurd zouden kunnen worden. Ook na de ban op desinformatie over het coronavirus glipten nog veel video's door het net, zo schrijft Science Magazine op basis van onderzoek uitgevoerd door State University of Campinas (UNICAMP) en de University of California, Berkeley. Inmiddels zegt Google meer dan 700.000 misleidende video’s over het coronavirus verwijderd te hebben.

Antivaccinatie-content

Met de stroom aan complottheorieën over het coronavirus heeft het platform niet met een nieuw probleem te maken, maar de uitdaging is wel relevanter dan ooit. YouTube kampt al jaren met moeilijkheden rond het monitoren van anti-vaccinatiecontent. In sommige gevallen stond het platform zelfs toe dat makers van de video's er geld aan verdienden.



Google wil videomakers die content plaatsen op YouTube ondersteunen door ze te koppelen aan gezondheidsexperts, waardoor ze hoogwaardige video's kunnen maken op basis van correcte informatie. Daarnaast heeft het bedrijf 250 miljoen dollar (zo'n 206 miljoen euro) aan Google Ad Grants beschikbaar gesteld aan meer dan honderd overheidsinstanties. Dit is reclamebudget waarmee zij op Google correcte informatie kunnen verspreiden.



In april doneerde de zoekgigant 6,5 miljoen dollar (ongeveer 5,3 miljoen euro) aan initiatieven die een bijdrage leverden aan het checken van informatie op feitelijke onjuistheden. Donderdag maakte Google bekend daar 1,5 miljoen dollar (zo'n 1,2 miljoen euro) aan toe te voegen, om bij te dragen aan de oprichting van de COVID-19 Vaccine Media Hub. Met dit initiatief gaan gezondheidsexperts in de toekomst een bijdrage aan de journalistiek leveren.

