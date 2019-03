Google zwicht voor Brussel en past Android-telefoons aan

‘Antivirus-app op An­droid-telefoon vaak onnodig en soms zelfs gevaarlijk’

19 maart Bijna tweederde van de verkrijgbare antivirusapps voor je Android-smartphone werkt niet naar behoren. Dat blijkt uit een test van vergelijkingsplatform AV-Comparatives. Amper 80 van de 250 onderzochte apps scoren wel een voldoende. De rest is in het beste geval niet heel betrouwbaar en in het ergste geval zelfs schadelijk.