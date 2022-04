Gratis een cursus of training volgen ter waarde van 1000 euro? Dit zijn leuke tech-opties

Altijd al de fijne kneepjes van een programma willen leren, of willen begrijpen hoe je met HTML of WordPress een website maakt? Dan kan het Stap-budget handig zijn. Met deze pot geld waar iedere Nederlander recht op heeft kun je namelijk leuke tech-trainingen volgen.

Veel mensen weten het niet, maar iedereen die op dit moment werkt of op zoek is naar een baan mag jaarlijks geld aanvragen uit de pot Stimulering Arbeidsmarkt Positie (Stap). Dit Stap-budget is een bedrag van 1000 euro dat je mag uitgeven aan een training, cursus of opleiding. Het idee is dat mensen zich zo kunnen doorontwikkelen om snel veranderende arbeidsmarkten bij te houden of makkelijker ander werk kunnen vinden. Wie rondkijkt bij de beschikbare lessen, ontdekt al snel dat daar ook veel handige tech-trainingen bij zitten.

Hoe werkt het?

Je kunt het budget ieder jaar opnieuw aanvragen en elke twee maanden start een nieuwe aanvraagperiode waarin je een aanvraag kunt indienen. Soms is het geld op en moet je wachten tot de volgende aanvraagperiode. Voorwaarde is wel dat je 18 jaar of ouder bent en geen AOW ontvangt. Ook moet de training of cursus in het Stap-scholingsregister staan – niet iedere cursus komt automatisch in aanmerking – en deze mag nog niet zijn gestart op het moment dat het Stap-budget wordt aangevraagd.

Wij gingen door het aanbod aan opleidingen heen en verzamelden een aantal interessante tech-cursussen. Zit er niets naar jouw smaak tussen? Hier vind je nog veel meer trainingen die je met Stap kunt volgen.

Training: Wordpress - Hoe leer ik een website bouwen in 1 dag?

Opleider: SRM

Als je zelf een relatief eenvoudige website wilt bouwen, dan heb je vast wel eens van WordPress gehoord. Het is een van de bekendste (en gratis) cms-systemen, oftewel een content management systeem. In deze dagtraining leren cursisten hoe je WordPress op jouw website installeert en werkende krijgt, hoe je pagina’s opmaakt en hoe je er vervolgens je eigen website mee online zet.



Training: Digitale vaardigheden; hulpmiddelen, mediawijsheid, informatietools in de 21ste eeuw

Opleider: OC ICT

Deze training is bedoeld voor mkb-werknemers die willen leren hoe ze met digitale hulpmiddelen hun voordeel kunnen doen zodat ze nieuwe ontwikkelingen bij kunnen houden. Dat betekent niet alleen dat je leert hoe je jouw leven makkelijker kunt maken met software, maar ook hoe je een oogje houdt op digitale privacy, veiligheid en de ethiek van online community’s.



Training: SketchUp Gevorderd

Opleider: Cadix

Wie wel eens met 3D-modellen heeft gewerkt, kent waarschijnlijk het gratis programma SketchUp van Google. Deze training is een vervolg op de basistraining en gaat dieper in op het maken van 3D-modellen. Bijkomend voordeel: als deelnemer krijg je een jaar lang toegang tot het online leerplatform van opleider Cadix, de Cadix Academy. De training is klassikaal of online en duurt een dag.



Training: Adobe Photoshop (diverse trainingen)

Opleider: Trainspot

Trainspot heeft vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht en biedt meerdere Photoshop-trainingen aan. In de cursus Photoshop Basis leer je alle belangrijke onderdelen van Photoshop (her)kennen en gebruiken. Zo leer je foto’s corrigeren, retoucheren, vrijstaand maken en montages in elkaar zetten. Er zijn ook trainingen voor gevorderden en experts, en trainingen die zich specifiek op één onderdeel binnen Photoshop richten.



Training: SSL Certificates

Opleider: SpiralTrain

Wie zich bezighoudt met internetbeveiliging, komt gegarandeerd SSL tegen. Deze protocollen zijn essentieel bij het opzetten van veilige en versleutelde internetverbindingen. Hoewel SSL 2 en SSL 3 worden vervangen door de verbeterde opvolger TLS, gebruiken de beveiligingscertificaten vaak nog steeds de term SSL. Verwarrend? Dat geeft niet; deze daglange cursus is bedoeld voor systeembeheerders, security professionals, ontwikkelaars en andere ervaren experts die voor hun werk SSL-certificates moeten installeren en beheren.



