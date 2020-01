Gratis virusscanner Avast stopt met doorverkopen gebruikersgegevens na rel

Vorige maand werd al bekend dat Avast gevoelige informatie verzamelde zoals je zoekgeschiedenis, Google-zoekopdrachten, bezoeken aan pornowebsites en meer. Het antivirusprogramma verkocht die informatie door via Jumpshot, een ander programma en dochteronderneming van het bedrijf. Jumpshot beloofde de computers van klanten ‘in een handomdraai te optimaliseren’. Avast zou de gegevens verzamelen en Jumpshot zou ze sorteren om door te verkopen.



De informatie zou verkocht zijn aan giganten als Google, Yelp, Microsoft, Pepsi en anderen. De bedrijven zouden miljoenen dollars betaald hebben voor ‘all clicks feed’. Dat zou het onlinegedrag van gebruikers analyseren en de plaatsen waarop ze klikken en de manier waarop ze navigeren op websites in detail bijhouden, zo schrijft Tweakers.



In zijn blogpost biedt ceo Ondrej Vlcek zijn excuses aan. ‘Als ceo van Avast voel ik me persoonlijk verantwoordelijk’, schrijft hij. ‘Mensen beschermen is onze topprioriteit en al het tegenovergestelde dat we doen is onacceptabel.’ Volgens Vlcek heeft het bestuur van Avast besloten dat Jumpshot stopt met het verzamelen van data en wordt het bedrijf opgedoekt. Dat gebeurt per direct. Volgens Vlcek is het stoppen van Jumpshot ‘het juiste om te doen’. Wel zijn ‘honderden loyale Jumpshot-medewerkers en tientallen klanten de dupe’. Vlcek bedankt ook de gebruikers, ‘wier feedback onze beslissing om actie te ondernemen heeft versneld’.