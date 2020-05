Groninger (21) aangehouden in ‘grootste sms-phishing zaak ooit’

Olav Mol als eerste Nederland­se commenta­tor ooit in Formule 1-game

19 mei In de game F1 2020, die 7 juli verschijnt, is Olav Mol een van de commentatoren. De 58-jarige Mol kondigt dit zelf aan via Twitter, ondersteund door ontwikkelaar Codemasters en het officiële account van de game. Het is een primeur dat een Nederlandse commentator in een Formule 1-game beschikbaar is.