Grootste marktplaats op dark web ter wereld opgerold

Twitch verwijdert iconische emote na ‘oproep tot meer geweld’ van de man waar hij op is gebaseerd

7 januari Een van de meest populaire emotes van streamingplatform Twitch is verwijderd. De man waarop de zogeheten ‘PogChamp’, die in de chat gebruikt werd om enthousiasme en ‘hype’ mee aan te duiden, is gebaseerd deed na de bestorming van het Capitool in de Verenigde Staten een oproep tot meer geweld.