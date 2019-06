Grote delen van Nederland getroffen door pinstoring

Of de storing zich alleen bij winkels voordoet, of ook bij pinapparaten om contant geld op te nemen, is niet bekend. Wel is bekend dat winkels die onder Ahold vallen, last hebben van de storing. Pinnen bij de Etos, Gall & Gall en Albert Heijn is dus niet mogelijk. De NOS meldt dat een storing in de firewall de boosdoener is. In plaats van alleen foutieve data tegen te houden, houdt de digitale beveiliging alle data tegen.