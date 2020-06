Grote illegale streamingdienst met twee miljoen gebruikers offline na politieactie

Sociale media ontploffen: Jos brengt na 39 jaar boek terug naar de bieb

11:52 Het boek is 39 jaar 13 weken en 5 dagen uitgeleend geweest. Deze week werd het teruggebracht in de bieb van Groesbeek, veel te laat. Jos Roelofs verzamelde al zijn moed en ging de confrontatie met de bibliotheek aan. Een actie die de hele wereld over ging.