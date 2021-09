Grote verandering in App Store van Apple: apps als Netflix en Spotify hoeven geen commissie meer te betalen

Apple heeft inmiddels al lange tijd ruzie over de App Store. Wie een app via de winkel aanbiedt, is op dit moment verplicht om betalingen dan ook via Apple te laten lopen. Het bedrijf pakt daarmee maximaal 30 procent commissie.



Dat is volgens onder andere Epic Games en Spotify oneerlijk. Apple verdient immers geld aan de verkoop van bijvoorbeeld Spotify-abonnementen, terwijl zijn eigen concurrerende muziekdienst niks hoeft af te dragen. Epic Games stapte naar de rechter om zijn game Fortnite en de kwestie van Spotify wordt door de Europese Commissie onderzocht.