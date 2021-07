GTA 6 keert terug naar Miami: dit zijn alle geruchten

GTA, oftewel Grand Theft Auto , is een van de meest geliefde en best verkopende gameseries aller tijden. Het zesde deel laat al lange tijd op zich wachten, waardoor de geruchtenmolen op volle toeren draait. Wat weten we over GTA6?

Het laatste deel stamt alweer uit 2013, toen Grand Theft Auto 5 op PlayStation 3 en Xbox 360 verscheen. De serie heeft de hele vorige generatie spelcomputers overgeslagen, met alleen een verbeterde versie van het vijfde deel. Ontwikkelaar Rockstar North maakte nog wel de veelgeprezen western-game Red Dead Redemption 2, maar het is logisch dat fans met smart zitten te wachten op een nieuwe GTA.

De meest wilde geruchten doen dan ook al jaren de ronde. De volgende GTA zou een gigantische game worden met alle vorige steden in één kaart. Of het zou zich deels afspelen in het Rio de Janeiro van de jaren 80, met een grote focus op drugssmokkel.

Grand Theft Auto keert terug naar Miami

Inmiddels zijn er wat meer betrouwbare nieuwtjes naar buiten gekomen, via bekende insider Tom Henderson. Zijn geruchten zijn bevestigd door Jason Schreier van Bloomberg, een van de bekendste gamejournalisten, en anonieme bronnen van de website VGC.

Zo zou de game zich afspelen in Vice City, de GTA-versie van de stad Miami. Een eerdere game bezocht deze omgeving in een jaren 80-setting, als een soort ode aan tv-serie Miami Vice en de film Scarface. Dit keer zou het echter om de moderne tijd gaan.

GTA 6 zijn vroegst in 2024

Wel moeten gamers mogelijk nog jaren wachten voordat het spel uitkomt. Volgens deze bronnen verschijnt GTA6 op zijn vroegst pas in 2024. Er zit altijd wel vier tot vijf jaar tussen de grote games van ontwikkelaar Rockstar North, dus na Red Dead Redemption 2 uit 2018 is het logisch dat we nog een paar jaar moeten wachten. Het coronavirus zou de boel echter nog wat verder hebben vertraagd.

Bovendien wil de ontwikkelaar de cultuur binnen de studio aanpakken. Rockstar kwam rond eerdere games negatief in het nieuws door de zogenoemde ‘crunch’-cultuur. Medewerkers moesten bijna standaard tientallen uren per week overwerken om een spel op tijd af te krijgen. Volgens een eerder verslag van website Kotaku wil de studio dat dit keer voorkomen, waardoor het mogelijk langer duurt om de game te voltooien.

Dit zou volgens Kotaku ook terug te zien zijn in de opzet van het spel. Rockstar zou van GTA 6 niet per se een gigantische game willen maken, maar een middelgrote stad waar ze later via updates nieuwe dingen aan toe kunnen voegen. Het vorige deel had een online modus waar nu nog steeds content voor uitkomt en die nog altijd bakken met geld oplevert, dus het is niet zo raar dat er een plan wordt gemaakt om GTA 6 meerdere jaren te ondersteunen.

Inwoners in GTA 6 worden slimmer

Het afgelopen jaar deden nog meer losse geruchten de ronde. Zo diende de ontwikkelaar een patent in voor een nieuw navigatiesysteem in games. Dit zou mogelijk gebruikt kunnen worden om inwoners van virtuele steden een stuk slimmer te maken. Ze bewegen zich dan op een geloofwaardige manier door de wereld, waardoor het nog realistischer aanvoelt. Of dit specifiek in GTA 6 wordt gebruikt, is niet bekend.

Ook grijpen gamers een quote van CEO Strauss Zelnick aan om te ‘bewijzen’ dat GTA 6 gewoon een verhalende modus voor solo-spelers krijgt. „Rockstar staat altijd bekend om goede verhalen en geweldige singleplayer-ervaringen, met daarnaast gigantische multiplayer-kansen”, zei hij eerder dit jaar. Fans waren door het grote succes van de online modus bang dat een volgende GTA het verhalende element links zou laten liggen.

GTA 6 op PlayStation 5 en Xbox Series S|X

Het is een open deur, maar de kans is aanzienlijk groot dat de nieuwe Grand Theft Auto voor de PlayStation 5 (PS5) en Xbox Series S en X (XSX en XSS) verschijnen. Alle drie de consoles zijn nog geen jaar oud, waardoor de kans groot is dat ze nog steeds niet zijn opgevolgd door een PS6 en nieuwe Xbox zodra het spel in de winkels moet liggen.

De kans is tegelijkertijd klein dat de game ook voor de dan al stokoude PlayStation 4 en Xbox One wordt uitgebracht.

Alleen nog maar geruchten

We moeten het erbij zeggen: tot nu toe zijn dit allemaal nog geruchten. Het bestaan van een nieuwe Grand Theft Auto is nog niet eens bevestigd door Rockstar. Totdat de game wordt aangekondigd, is er nog niets zeker.

Op 11 november is de eerstvolgende GTA-release: het inmiddels acht jaar oude GTA 5 komt dan uit op de nieuwste generatie spelcomputers, de PlayStation 5 en Xbox Series X.

