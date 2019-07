Hacker steelt gegevens van 106 miljoen bankklanten

Uber-passagier kan klagen over discrimina­tie via 'knop’ in app

29 juli Gebruikers van taxi-app Uber kunnen voortaan klagen wanneer ze vinden dat ze gediscrimineerd zijn door hun chauffeur. De app heeft daarvoor een 'meldknop' gekregen. Die is vandaag gelanceerd vanwege de Pride-week in Amsterdam, maar is ook daarna beschikbaar en kan ook worden gebruikt bij andere vormen van discriminatie.