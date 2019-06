Harry Pottergame van Pokémon Go-maker nu ook in Nederland

Oud-marinier onthult hoe oorlog écht is na aankondi­ging ‘realis­tisch’ schietspel

22 juni Een voormalig marinier heeft op Twitter flinke kritiek op Infinity Ward, de ontwikkelaar van het populaire computerspel Call of Duty. In het nieuwe spel dat in oktober uitkomt – Modern Warfare – zal de strijd ‘zo realistisch mogelijk’ worden voorgesteld en dat schoot bij de man in het verkeerde keelgat. Op Twitter deelde hij hoe het écht zit.