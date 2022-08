Heb je een externe harde schijf nodig? Let hier dan op

Net als afgedrukte foto's en teksten op papier, zijn ook digitale foto’s, filmpjes, teksten en andere files kwetsbaar voor zaken als verlies of beschadiging. Alles wat mensen opslaan loopt het risico om verloren te gaan. Daarom is het verstandig om gegevens goed op te slaan.

Dat doen we steeds vaker in de cloud, maar kan ook nog steeds fysiek. Bijvoorbeeld op de ingebouwde opslagruimte van je computer of laptop, of op een externe schijf. Het voordeel van die laatste is dat je daar een kopie van alle belangrijke bestanden op je computer op kan opslaan.

Een externe, portable (harde) schijf kan je ook makkelijk meenemen naar collega’s en vrienden als je bestanden wil delen. Bovendien is extra opslagruimte fijn voor bijvoorbeeld spelcomputers waarvan de interne opslagruimte vol is.

Harde schijven en solid state drives

Externe harde schijven komen in twee smaakjes: de daadwerkelijke harde schijven (HDD) en solid state drives (SSD). Traditionele harde schijven zijn mechanische apparaten die gegevens lezen en schrijven, vergelijkbaar met de manier waarop een draaitafel een vinylplaat afspeelt.

Intern bestaan ze onder meer uit een bewegende lees- en schrijfkop, die gegevens vastlegt en weer ophaalt. Hun snelheid wordt gemeten in omwentelingen per minuut (RPM) - 5400 en 7200 RPM zijn de meest gebruikelijke.

Een SSD is technisch gezien geen schijf: het heeft geen draaiende onderdelen. Het zijn niet-mechanische apparaten die gebruikmaken van geheugenchips en transistors, waarmee ze bliksemsnel gegevens kunnen ophalen. Dat zie je gemakkelijk als er een in je computer zit ingebouwd: die start veel sneller op dan wanneer het besturingssysteem nog op een HDD draait.

HDD’s zijn langzamer dan SSD’s, maar ze zijn ook aanmerkelijk goedkoper, dus je kunt veel meer opslagruimte kopen voor minder geld. SSD’s zijn dan weer schokbestendig, terwijl een HDD best kwetsbaar is. Over het geheel genomen is een traditionele harde schijf een prima manier om overtollige gegevens op te slaan en back-ups te maken. Ga je voor snelheid en ingewikkeldere toepassingen: een solid state-schijf is krachtig genoeg om een besturingssystemen of apps te draaien, en levert supersnelle opslag.

Hoe snel moet je harde schijf zijn?

Voordat je een externe opslagruimte koopt is het belangrijk dat je weet waarvoor je deze wil gebruiken. Als het je puur te doen is om het overzetten van documenten, foto’s of andere media van het ene apparaat naar het andere, dan is een USB-stick vaak al genoeg. As je slechts op zoek bent naar extra gigabytes, werkt deze optie ook prima. Maar wil je veel meer ruimte, dan kun je schijven kopen van enkele terabytes (zo’n 1000 gigabyte) of meer.

De grootste externe harde schijven zijn zeker niet altijd de beste. Overdrachtssnelheid is ook belangrijk. Als je regelmatig bestanden heen en weer stuurt, kan het irritant worden om lang te moeten wachten. Een SSD kan daarvoor de oplossing zijn.

Het is ook belangrijk om te letten op het soort USB-aansluiting op de schijf. USB 2.0 is een oude standaard en dus langzamer. USB 3.0, USB 3.1 Gen1, of USB 3.2 Gen1 bieden snelheden tot 5 gigabyte per seconde, met USB 3.1 Gen2 en USB 3.2 Gen2 zit je op respectievelijk 10Gbps en 20Gbps. Sommige drives werken niet met USB maar met Thunderbolt 3 of Thunderbolt 4-aansluitingen en kunnen enorme overdrachtssnelheden tot 40 Gbps halen.

Beveiliging en compatibiliteit

Om je gegevens extra te beveiligen worden sommige schijven geleverd met ingebouwde beveiligingssoftware, zoals wachtwoordbeveiliging of een vingerafdruksensor. Er zijn ook geavanceerde beveiligingsfuncties mogelijk, zoals encryptie. Belangrijk als het om vertrouwelijke informatie gaat of bedrijfsmatige files.

De meeste externe schijven zijn van te voren klaargemaakt voor een specifiek besturingssysteem, namelijk voor Mac of voor Windows. Er zijn ook externe schijven speciaal geformatteerd voor Linux. Mocht je externe opslagruimte hebben gekocht en tussentijds wisselen van besturingssysteem: je kunt een schijf opnieuw formatteren zodat deze geschikt is voor het systeem via Schijfhulpprogramma (Mac) of Disk Management (Windows). Je moet dan wél van te voren een backup maken.

