Heb je een virusscanner nodig op je pc?

Cybercriminaliteit is een enorm probleem. WhatsApp-fraude, phishing en helpdeskfraude zijn slechts een deel van de grote hoeveelheid criminaliteit dat vandaag de dag digitaal plaatsvindt. Om je pc te beschermen tegen onder meer virussen, malware en ransomware is het raadzaam om een virusscanner of antivirusprogramma te installeren op je apparaat.

Wat doet een virusscanner?

Een virusscanner geeft geen honderd procent garantie dat er geen virussen op je apparaat terechtkomen, maar de kans op virussen en andere kwaadaardige software wordt wel aanzienlijk kleiner.

Een virusscanner controleert bestanden op de aanwezigheid van virussen voordat je deze opent. Vaak wordt er ook op de aanwezigheid van bijvoorbeeld adware (opdringerige pop-ups van reclames) en spyware (software die je data en activiteiten bijhoudt) gescand. Als een virus gedetecteerd wordt, zal de een virusscanner die onschadelijk maken en verwijderen.

Welke virusscanner heb ik nodig?

Op Windows-pc’s is standaard Windows Defender aanwezig. Is dat voldoende of moet je een andere programma installeren? Iets is beter dan niets natuurlijk, en Windows Defender doet zeker zijn werk in het detecteren en verwijderen van virussen en malware. Bescherming tegen phishing ontbreekt echter, waardoor je waarschijnlijk beter een ander (gratis) softwareprogramma kunt gebruiken.

Op een Mac of MacBook zijn virussen iets zeldzamer dan op op Windows-pc’s, omdat deze standaard al over de nodige beveiligingsmaatregelen beschikt. Extra bescherming kan echter weinig kwaad, al is het maar in de vorm van een gratis virusscanner. De meeste van deze programma’s zijn zowel geschikt voor Windows als macOS.

Welk antivirusprogramma je nodig hebt, is afhankelijk van de activiteiten die je op je pc uitvoert. Als je alleen wat e-mails verstuurt en wat op het internet surft, is een eenvoudige virusscanner voldoende. Werk je met veel (bedrijfs)gevoelige informatie, dan is een uitgebreider (vaak betaald) programma noodzakelijk.

In plaats van Windows Defender kun je aan de slag met gratis virusscanners zoals Avast Free Antivirus of Bitdefender Antivirus Free Edition. Klanten van Ziggo, KPN, XS4ALL en Freedom Internet kunnen op minstens één apparaat gratis gebruikmaken van de antivirussoftware F-Secure.

De gratis software toont meestal reclames over de betaalde versie van het programma, zoals de toevoeging van extra functies die je lang niet altijd nodig hebt. Betaalde versies zijn mogelijk wel wat privacyvriendelijker. Goede betaalde alternatieven voor Windows Defender zijn die van Bitdefender, Eset, Norton of McAfee.

Ook op een smartphone kunnen virussen of malware terechtkomen. Zo check je of je smartphone besmet is.

Andere voorzorgsmaatregelen

Een virusscanner of antivirusprogramma is op zichzelf niet genoeg. Het is belangrijk om andere maatregelen te treffen om de risico’s op virussen nog verder te verkleinen. Onderdeel daarvan is het up-to-date houden van je software, van je besturingssysteem tot de programma’s op je pc. Software-updates brengen namelijk niet alleen nieuwe functionaliteiten en verbeteringen met zich mee; ze worden ook voorzien van de laatste beveiligingsmaatregelen voor je apparaat.

Een andere slimme maatregel is het plaatsen van een firewall. Deze regelt het inkomend en uitgaand netwerkverkeer tussen je pc en het internet. Een firewall zorgt ervoor dat er enkel beveiligde verbindingen gemaakt kunnen worden. Je krijgt een waarschuwing als je op een onveilige website terechtkomt. Een firewall kan los worden gedownload, maar kan ook onderdeel zijn van een virusscanner.

Wachtwoordmanagers en tweestapsverificatie

Hoewel je met het installeren van de juiste software veiliger bent, heb je de digitale veiligheid vooral zelf in de hand. Zo is het raadzaam om unieke wachtwoorden te gebruiken die een stuk lastiger te raden zijn dan ‘wachtwoord123’. Een wachtwoordmanager kan van pas komen om de vele inloggegevens voor je te onthouden.

Ook is het slim om tweestapsverificatie (2FA) in te schakelen op alle accounts waarbij dit mogelijk is. Kwaadwillenden kunnen dan moeilijker toegang krijgen tot je account als ze enkel over je wachtwoord beschikken. Om in te loggen moet er dan bijvoorbeeld ook een code ingevoerd worden vanuit een sms-bericht of een app als Google Authenticator of Microsoft Authenticator.

Tot slot is het ook niet handig om zomaar op iedere link te klikken. Door met je muis in de browser over een link te zweven kun je vaak zien waar de link naartoe verwijst. Anders kun je de verwijzing zien door met je rechtermuisknop ook het linkadres kopiëren en deze in je kladblok plakken - niet de adresbalk. Vertrouw daarnaast op je gevoel. Lijkt een link naar onveilige content te verwijzen, dan is dat waarschijnlijk ook zo.

