Het scherm van je smartphone zelf vervangen wordt eenvoudiger, zo doe je dat

Alle draagbare gadgets moeten vanaf 2027 een vervangbare accu hebben, schrijft een nieuwe Europese wet voor. Een flinke verbetering, want op dit moment valt het niet mee om de accu of een ander onderdeel van je smartphone te vervangen. Toch is het voor de meeste mensen wel te doen met deze tips.

,,Fabrikanten willen hun smartphones zo klein mogelijk houden en daar gebruiken ze een hoop lijm bij’’, zegt Manuel Häußermann van iFixit Europe, een wereldwijde online gemeenschap van mensen die elkaar helpen met reparaties. Deze fabrikanten vragen vervolgens flinke bedragen om reparaties uit te voeren. Dat zorgt voor een hoop e-waste, want consumenten kopen liever een nieuw toestel dan dat ze betalen voor een dure reparatie. Het oude mobieltje belandt op de vuilnishoop.

Zelf een smartphone repareren, is soms lastig. De experts van iFixit halen elk type smartphone dat op de markt komt uit elkaar en geven het vervolgens een score op repareerbaarheid. De iPhone krijgt meestal maar net een magere voldoende en de toestellen van Samsung zelfs een dikke onvoldoende.

Alleen als je heel handig bent

Die situatie verbetert mondjesmaat. Apple en Samsung bieden sinds dit jaar onderdelen, gereedschap en handleidingen aan. Apple waarschuwt wel dat het alleen is ‘voor mensen die kennis en ervaring hebben om elektronische apparaten te repareren’. Samsung is wat toegankelijker: ‘Enige ervaring is niet nodig’.

Ga je zelf aan de slag en maak je een fout, dan kun je niet op coulance van de fabrikant rekenen. Bij een poging tot reparatie vervalt de garantie.

In de ogen van Häußermann zijn kleine reparaties voor de meeste mensen wel te doen. Denk aan de batterij of het scherm vervangen. ,,Tijd is belangrijk en je moet voorzichtig zijn’’, zegt Häußermann. ,,Probeer het gewoon. De eerste keer dat je een smartphone uit elkaar haalt, is dat zenuwslopend. Je denkt na over alles wat kan misgaan. Maar waarom zou je het niet proberen als het apparaat toch al stuk is? Het gevoel dat je krijgt als je een smartphone uit elkaar haalt en weer helemaal in elkaar zet, is fantastisch.’’

Via iFixit zijn voor veel modellen goede handleidingen te vinden. Lees voordat je begint met repareren zo’n gids wel eerst door om te kijken of je alle stappen snapt.

Het recht op reparatie

Ben je niet handig, kun je de onderdelen niet vinden of heeft de telefoon meer mankementen dan alleen de batterij of het scherm? Dan is het meestal slimmer om de reparatie van je smartphone uit handen te geven. Daar hangt vaak wel een flink kostenplaatje aan, vindt de beweging Right to Repair Europe. Deze coalitie van Europese organisaties roept de EU op om nog meer stappen te zetten, zodat reparaties betaalbaar zijn en gemeengoed worden.

Christina Ganapini, coördinator van de Right to Repair-campagne, is optimistisch over de nieuwe EU-wet, maar ook voorzichtig. Dat de batterijen vervangen moeten kunnen worden, is een goede eerste stap. ,,Maar het valt nog te bezien of reservebatterijen tegen een redelijke prijs worden aangeboden. De EU-wetgeving gaat nog steeds niet in op de betaalbaarheid van reparaties. Dat zou wel moeten gebeuren.’’

Makkelijk te repareren smartphones volgens iFixit Fairphone - Fairphone 4 €579

De enige smartphone die een 10 krijgt van iFixit. De onderdelen zijn niet vastgelijmd en zonder ingewikkelde tools te vervangen. Shift - Shift 6mq €577

Modulaire smartphone uit Duitsland, waarvan de onderdelen simpel zelf te vervangen zijn. Nokia G22 - €169

De achterkant van deze smartphone is bijzonder makkelijk los te klikken.