Het tijdperk van toeristische ruimtereizen is nabij: Virgin haalt voor het eerst de ruimte

Het ruimtevaartuig met de naam VSS Unity begon zijn reis - letterlijk - op de schouders van twee andere vliegtuigen, die samen White Knight’ worden genoemd. Deze brengen het vaartuig hoger, waarna de bijzonder krachtige raket het overneemt. Met een snelheid van 2,9 keer de snelheid van het geluid - zo’n 3580 kilometer per uur - schoot de SpaceShipTwo naar een hoogte van 82,6 kilometer en weer terug. Dat duurde in totaal een uur. Ter vergelijking: een ‘normale’ Boeing 747 vliegt op een hoogte van ongeveer 12 kilometer met een snelheid van bijna 1000 kilometer per uur.

De Amerikaanse overheid ziet de grens van 80 kilometer als het begin van de ruimte. Internationaal wordt een hoogte van 100 kilometer - de Kármánlijn - gehanteerd als de ‘echte ruimte’. Branson en zijn team zijn daar dus nog niet, maar de verwachting is dat dat doel snel wordt gehaald. De baas van Virgin zelf is door het dolle heen: ,,Onze moeilijkste uitdaging en grootste droom tot nu toe is in vervulling gegaan. Het is een onbeschrijflijk gevoel.’’

Zes minuten geen zwaartekracht

De Virgin-baas zette de Galactic-subdivisie op in 2008, en zei toen met tien jaar de ruimte in te willen. Dat is dus gelukt. Het volgende doel? Hij zei het in een interview met deze krant het beste: mensen de dampkring inschieten. Dat mogen the famous maar vooral the rich binnenkort tegen een ticketprijs van een kwart miljoen. Verwacht geen stewardessen op deze vlucht. Na een bijzonder heftige rit naar een hoogte van 100 kilometer kan men zes (!) minuten genieten van gewichtloosheid en het uitzicht. Daarna is het tijd om weer terug naar de ‘saaie’ grond te gaan.

Branson gaat daarmee de strijd aan met de Amerikaanse grootheden Elon Musk (SpaceX/Tesla) en Jeff Bezos (Amazon). Van echte concurrentie is geen sprake. Musk wil vooral de ruimtevaart verduurzamen en gemakkelijker maken. Bezos wil een kolonie op de maan. ,,Met de rijkste mannen op aarde strijden is een interessante uitdaging’’, zei Branson daarover.

In de tien jaar dat het bedrijf bestaat ging het niet altijd voorspoedig. Bij een test in 2014 stortte het ruimteschip van Virgin Galactic, SpaceShipTwo, neer. De testpiloot kwam daarbij om het leven. Branson heeft naar eigen zeggen ‘veel uitdagingen’ moeten trotseren. De ruimtereis van gisteren was volgens Virgin Galactic de afsluiter van die periode. Op naar de volgende stap.