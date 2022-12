Hier moet je op letten als je een usb-stick koopt

Zijn usb-sticks nog wel van deze tijd? Hoewel er steeds compactere en snellere SSD-harde schijven op de markt komen en ook de cloud steeds vaker wordt gebruikt voor gegevensoverdracht, is een usb-stick nog altijd een handig hulpmiddel om bestanden over te zetten zonder daarvoor diep in de buidel te tasten. Bovendien beschikken usb-sticks over veel meer opslag dan tien jaar geleden en zijn ze gemakkelijk mee te nemen in je broekzak.

Welke soorten usb-sticks zijn er?

Usb-sticks zijn er in allerlei soorten en maten. Naast de standaard usb-stick zijn er compacte versies. Je hebt zelfs varianten die omhuld zijn met een dier of personage van kunststof. Sommige usb-sticks zijn ongeveer even groot als een munt van 50 eurocent.

Neem je de usb-stick vaak mee op pad? Dan is het handig om te kiezen voor een uitschuifbare variant, of een stick met een beschermkapje. Zo voorkom je dat de aansluiting snel beschadigd. Bij een usb-stick met een los kapje heb je echter wel weer een onderdeel dat je makkelijk kwijt kunt raken.

Usb-A of usb-C

Verder zijn er behalve sticks met usb-A-aansluiting ook versies met usb-C-aansluiting. Deze aansluiting heeft een ovale ronding, terwijl usb-A een rechthoekje vormt. Steeds meer laptops en desktops voorzien zijn van usb-C-poorten, dus een bijbehorende stick kan handig zijn. Je kan ook varianten kopen met een Lightning- of micro-usb-B-aansluiting. Lightning maakt het gemakkelijk om iets over te zetten naar je iPhone of iPad, en met micro-usb-B kun je gegevens overzetten naar bepaalde andere apparaten, zoals oudere Android-smartphones.

Usb-C-poorten worden over een aantal jaar verplicht in de Europese Unie. Vanaf 2024 geldt dit voor kleinere elektronica, zoals smartphones en digitale camera’s. Laptops en andere middelgrote elektronica zijn pas in 2026 aan de beurt. Wanneer je een stick met usb-C-aansluiting koopt, zit je in de toekomst dus zeker goed. Als je nu nog geen usb-C-poort op je pc hebt, kun je voorlopig beter voor usb-A-stick kiezen.

USB 2.0 of 3.0

Usb-sticks hebben verschillende usb-standaarden. Zo bestaat er usb 1.0, 1.1, 2.0 en 3.0, maar inmiddels zijn er ook sticks met usb 3.1 en 3.2 verkrijgbaar. Je moet vooral op de standaard letten wanneer je veel grote bestanden wil overzetten. Usb 1.0 is al lang niet meer gebruikelijk, en heeft een relatief lage datasnelheid. Usb-sticks zijn door de jaren heen flink sneller geworden. Wanneer je grote bestanden wil overzetten of vaak gebruikmaakt van een usb-stick, kun je het beste voor een stick kiezen met usb 3.0 of nieuwer.

Goed om te weten: hoewel een usb-stick met usb 2.0 ook werkt op een usb 3.0-poort en andersom, maak je over het algemeen wel gebruik van de laagste snelheid. Dat geldt ook voor de andere versies. Veel usb-sticks die je nu kunt kopen beschikken echter al over usb 3.0 of een nieuwere versie.

Hoeveel opslag heb ik nodig?

Het formaat van de usb-stick zegt helemaal niets over de opslagcapaciteit. Usb-sticks die je vandaag de dag kunt kopen hebben vaak minstens 16GB opslag, maar ze zijn ook te vinden met maar liefst 1TB aan opslagruimte. Voor zo’n hoge hoeveelheid opslag ben je al snel 150 euro kwijt. Als je 1TB (of meer) opslag nodig hebt, is een externe SSD, oftewel solid state drive, vaak goedkoper.

De hoeveelheid opslag die je kiest, is afhankelijk van wat je met de usb-stick wil doen. Gaat het om enkele documenten die je wil overzetten, dan heb je niet veel opslag nodig. Wil je een grote hoeveelheid foto’s of zelfs video’s overzetten met de usb-stick of ze er zelfs op bewaren, dan is een grotere opslagcapaciteit wenselijk.

Daarnaast is het van invloed hoe groot de foto- of videobestanden zijn. Beelden in 4K-resolutie nemen veel meer ruimte in beslag dan Full HD-materiaal. Er is dus geen eenduidig antwoord te geven op de vraag hoeveel opslag je nodig hebt, behalve dat je waarschijnlijk goedkoper uit bent met een externe SSD wanneer je (meer dan) 1TB opslag nodig hebt.

