Hier vind je op Cyber Monday de beste (en eerlijkste) aanbiedingen

Hordes mensen die al knokkend richting het laatste extreem afgeprijsde item rennen. Het is Cyber Monday. Black Friday mag dan wel voorbij zijn, de meeste winkels gaan gewoon nog op maandag door. In dit artikel vind je de populairste en eerlijkste deals.

Maar hoe weet je zeker dat een door een webshop geclaimde spectaculaire aanbieding ook écht een aanbieding is? In samenwerking met Hardware Info schieten wij jou te hulp! Op basis van (historische) data uit onze prijsvergelijker vind je in dit artikel een overzicht van aanbiedingen waarbij de prijs minstens 12,5% lager is dan de laagste prijs vorige week.

Sterker nog: we doen zélf een check of producten de afgelopen drie maanden niet toevallig voor het aanbiedingsbedrag (of minder) verkrijgbaar zijn geweest. Zo zorg je ervoor dat je snel de échte aanbiedingen kunt vinden.

De overzichten in dit artikel worden volledig automatisch iedere 15 minuten geüpdatet. Kom dus zeker een paar keer terug om te checken of er iets anders is. De grootste aanbiedingen verwachten we van vandaag (Black Friday) tot en met maandag (Cyber Monday), dus blijf vooral terugkomen naar dit artikel.

Bekijk hieronder de productgroepen waarvan we de aanbieding hebben gecontroleerd. Of check alles in ons Black Friday-dossier.



Wekelijks de nieuwste recensies, beste koopjes en het laatste nieuws over de wereld van tech in jouw mail? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Benieuwd wat de populairste deals van dit moment zijn? Kijk dan hieronder.