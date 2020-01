Hoe Brittany klokkenluider werd van Cambridge Analytica: ‘Ook ik ben misleid’

Wouter Sleijffers: In 2021 willen wij ons kwalifice­ren voor het WK League of Legends

18 januari Wouter Sleijffers is sinds kort de nieuwe CEO van Excel Esports en werkte eerder vier jaar in die positie bij esports-team Fnatic. De 43-jarige Nederlander is helder over zijn ambities: „In 2021 willen wij ons kwalificeren voor het WK League of Legends.”