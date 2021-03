Hoe gigant Google uitkwam bij het ‘kleine’ Baseflow in Enschede

Baseflow is een atypisch bedrijf. ‘Kantoorplicht’ bestaat er niet. Aan thuiswerken deden ze er al lang voordat corona bestond. „Medewerkers die thuis willen werken, moeten dat vooral doen. Eén van onze mensen woont zelfs op Bali. Die zien en spreken we af en toe alleen online. En wie liever ’s avonds en/of ’s nachts werkt dan overdag, mag dat ook, want vaste werktijden kennen we hier ook niet”, zegt directielid Martijn van Dijk (29).