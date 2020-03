Hoe goedkoop zijn de producten op het kersverse Amazon.nl nou echt?

Twitter geeft eerste label voor 'gemanipu­leer­de media' aan retweet van Trump

9 maart Twitter heeft voor de eerste keer ooit een tweet gelabeld als gemanipuleerde content. Het label was voor een misleidende video waarin Democraat Joe Biden te zien was. In die video leek het alsof Trumps tegenkandidaat Biden opriep om de president te herverkiezen, maar een belangrijk stuk van de boodschap was uit de clip geknipt.