Hoe krijg je meer volgers op Instagram? Deze tips helpen je op weg

We kunnen wel doen alsof het ons niet uitmaakt of we veel of weinig volgers hebben op social media, maar stiekem vinden we likes en aanhang wel degelijk leuk. Zolang het niet je leven gaat beheersen, is het ook helemaal niet erg om iets meer aandacht aan je Instagram-posts te besteden om zo meer volgers te genereren. Hieronder hebben we een aantal tips verzameld die ervoor kunnen zorgen dat je meer volgers krijgt op Instagram.

Profiel, frequentie en hashtags op Instagram

Een goede biografie in je Instagram-account is een belangrijk startpunt. Zie het als de ‘homepage’ van je account. Door hem zo uitgebreid mogelijk in te vullen, zien mensen beter wie je bent en volgen ze je sneller.

Daarnaast is het belangrijk om regelmatig te posten. Dat hoeft niet iedere dag – dat zou als irritant ervaren kunnen worden – maar als je één keer per maand post, moet je niet raar opkijken dat je geen nieuwe volgers erbij krijgt. Zorg ook voor een leuke beschrijving bij je plaatjes, zodat mensen weten wat je aan het doen bent.

Tenslotte zijn hashtags (#) belangrijk. Tags toevoegen zorgt ervoor dat je post wordt gevonden als mensen op Instagram zoeken naar foto’s van een bepaald onderwerp. Gebruik overigens wel populaire hashtags. Het heeft geen zin om zelfbedachte hashtags te gebruiken. Sterker, dat staat zelfs een beetje knullig. Dus niet #heheblijdathetweekendis maar wel #weekend, om maar eens iets te noemen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Meer volgers met kwaliteit, consistentie en timing

Het ligt voor de hand, maar het helpt enorm om een beetje je best te doen op de foto’s en Story’s die je plaatst. Het hoeft niet het perfecte plaatje te zijn, of een overdaad aan filters te bevatten, maar goede beelden zorgen voor meer Instagram-volgers.

De timing van het plaatsen van je content is ook belangrijk. Doe het bijvoorbeeld op vaste dagen en tijden. De beste dag om op Instagram te posten is dinsdag en de slechtste dag is zondag, zo wijzen diverse onderzoeken uit. Nog specifieker: op dinsdag kun je het beste tussen 11.00 uur in de ochtend en 14.00 uur in de middag posten. De rest van de dagen, maandag, woensdag, donderdag en vrijdag is 11.00 uur in de ochtend de beste tijd.

Een thema, in beeld en onderwerp

Wat evenzeer helpt is een vast onderwerp in zowel beeld als woord. Focus je Instagram-account bijvoorbeeld op eten, reizen, gamen, auto’s of muziek. Dan weten mensen waar je voor staat en creëer je herkenbaarheid.

Je kunt dit doortrekken met je beelden door hetzelfde lettertype te gebruiken en dezelfde kleuren te laten terugkomen. Of steeds vanuit een vaste hoek foto’s te maken of een terugkerend detail zoals een pet in beeld te laten komen. Herkenbaarheid vinden mensen leuk.

Interactie en koppelingen

Als Instagram-volgers de moeite doen om een opmerking bij je bericht te plaatsen, is het fijn als je reageert. Dat wordt gewaardeerd, maar is ook goed voor het algoritme achter Instagram.

Wil je het echt serieus aanpakken, dan loont het de moeite om influencers met dezelfde expertise te volgen. Houd in de gaten wat zij posten en wat mensen zeggen in de bijschriften. Door vervolgens deel te nemen aan het gesprek, kunnen die mensen erachter komen dat jij ook het nodige te melden hebt over zaken die zij leuk vinden.

Je kunt een Instagram-account ook direct koppelen aan bijvoorbeeld je Facebook- of Twitter-account. Dan wordt iedere foto doorgeplaatst op die sociale kanalen en breng je nog meer mensen op de hoogte van jouw Instagram-avonturen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op techgebied: