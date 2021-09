Hoe lang gaat je smartphone mee?

Een nieuw toestel kost een hoop geld en het is ook niet erg duurzaam om elke paar jaar een nieuw apparaat in huis te halen. Genoeg redenen om je oude telefoon wat langer mee te laten gaan dus, maar dat is niet altijd mogelijk.

Je bent namelijk afhankelijk van de ondersteuning vanuit de fabrikant. Die gebeurt via upgrades en beveiligingsupdates. Hoe lang je met je smartphone kunt doen, hangt af van hoe belangrijk je de nieuwste ontwikkelingen vindt.

Upgrades en updates

De upgrades zorgen er namelijk voor dat je telefoon van de nieuwste software is voorzien. Met een nieuwe upgrade voor het besturingssysteem draait je smartphone sneller en kan hij alle nieuwste apps aan.

Nog belangrijker zijn de beveiligingsupdates, waarmee de fabrikant jouw telefoon beschermt tegen ongewenste toegang. Zodra er een zwak punt in de beveiliging wordt gevonden, dichten fabrikanten dat lek en brengen ze de oplossing uit als update. Als de ondersteuning daarvoor afloopt, wordt je telefoon dus niet meer tegen de nieuwste gevaren beschermd.

Jaren plezier

,,Je telefoon krijgt vaak een jaar of twee tot drie nog upgrades met nieuwe functionaliteiten”, zegt smartphone-expert Chris Broesder van Tweakers. ,,Precies is het niet te zeggen, want het ligt aan allerlei zaken, zoals hoe lang de fabrikant van de chips nog drivers uitbrengt voor een bepaalde serie. Op basis daarvan kan de telefoonfabrikant updates uitgeven. De dure versies gaan over het algemeen langer mee.”

De beveiligingsupdates worden vaak langer uitgebracht dan de upgrades, maar ook daar is geen precieze looptijd op te zetten. ,,Sinds een tijdje worden er door de grote fabrikanten wel garanties voor uitgegeven. Samsung belooft bijvoorbeeld drie jaar aan upgrades en vier jaar aan beveiligingsupdates, Apple biedt zelfs vijf tot zes jaar aan algemene ondersteuning.”

De beste smartphones van maximaal 200 euro volgens Tweakers:

Tekst gaat hieronder verder.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Risico

Het is niet zo dat je telefoon helemaal uitvalt als die looptijd voorbij is, maar je loopt wel een risico als er geen beveiligingsupdates meer worden uitgebracht. ,,In het begin is dat nog een klein risico, omdat een lek niet zomaar ontstaat en het ook even duurt voordat hackers het benutten”, zegt Broesder. ,,Er zal niet heel snel iets misgaan als je een paar maanden geen updates krijgt. Maar dat risico wordt wel steeds groter.”

In het ergste geval zouden criminelen de gaten in de beveiliging kunnen gebruiken om bijvoorbeeld je bank-app over te nemen. ,,De mogelijkheden voor hackers zijn oneindig door gaten in de software.”

In het verleden was er veel kritiek op de soms korte periode dat fabrikanten ondersteuning boden voor toestellen, maar volgens Broesder gaat dat tegenwoordig steeds beter. ,,De kritiek was altijd dat het nogal stom was als updates en upgrades wel gegeven konden worden voor de chips in je telefoon, maar dat fabrikanten het dan toch niet deden. Het kost natuurlijk een hoop geld om een systeem up-to-date te houden en je verkoopt dan ook minder snel nieuwe telefoons. De fabrikant moet dus de kosten tegen de baten afwegen. Het is tegenwoordig wel een stuk beter geworden.”

Als de beveiligingsupdates eenmaal stoppen, kun je daar als consument weinig meer aan doen. Om je telefoon dan nog veilig te gebruiken, zou je hem volgens Broesder helemaal leeg moeten halen en zelf heel wat moeten prutsen. ,,Dat is alleen voor de echt technische mensen weggelegd.”

Per fabrikant verschillend

Apple ondersteunt zijn telefoons over het algemeen het langst, zoals gezegd zeker vijf jaar. Bij Android-toestellen hangt het erg van de fabrikant af. Samsung blijft zeker vier jaar updates doorvoeren, net als OnePlus. Oppo garandeert drie jaar aan updates, LG houdt het op twee jaar. Huawei heeft geen precieze looptijd, maar reken ook op zeker twee jaar ondersteuning.

Dat wil niet zeggen dat de updates per se direct stoppen als deze tijd verstreken is. Je bent echter wel overgeleverd aan de fabrikant. Als je een nieuwe telefoon koopt, is het dus zaak om te achterhalen hoe lang een toestel ondersteund zal worden. Bij de meeste webshops kun je dat in de specificaties terugvinden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op techgebied: