Hoe no-nonsense leidde tot succesvol Sendcloud: ‘Geen bullshit’

Het is sowieso een interessant jaar in pakketbezorging, vindt Sabi Tolou. ,,Denk aan de ‘bezorgschaamte’ onder consumenten, de roep om duurzamer verpakken en bezorgen, het retourbeleid, de terugkeer van verzendkosten. Pakketbezorgers zijn daar goed mee omgegaan, zijn met oplossingen gekomen.’’ De groei van e-commerce zit nog niet aan z’n top, denkt hij: ,,Die kunnen we in Nederland prima aan. Wereldwijd gezien hebben wij nu al een topnetwerk, het is makkelijker dan in andere landen om een volgende dag-bezorging aan te bieden.’’



Tolou verwacht meer fulfilment centers, waar webshops in verschillende landen producten kunnen opslaan zodat consumenten snel hun pakket kunnen blijven ontvangen. ,,Zo’n center is een logistieke helpende hand voor webshops met alles onder één dak, van opslag tot retourmanagement. Moet pakketbezorger A vandaag iets afleveren in Italië, dan duurt het nu gemiddeld vijf tot zeven dagen voordat het er is. Is er een fulfilment center in Italië, dan zorgt de pakketbezorger daar dat het verpakt wordt en binnen een dag geleverd is bij de Italiaanse klant. Bedrijven als Amazon hebben het al zo georganiseerd. Met de online consument die steeds veeleisender wordt, verwacht ik dat we steeds meer die kant op gaan.’’