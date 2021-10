Hoe Philips riante positie op tv-markt verspeelde: ‘Begin jaren 90 leek achterstand al hopeloos’

In een televisiefabriek in Eindhoven op het huidige Strijp-S nam prinses Margriet in 1984 namens het Rode Kruis het 100 miljoenste tv-toestel in ontvangst dat bij Philips van de band rolde. Het concern was op dat moment de grootste tv-fabrikant ter wereld. Het enige wat daarvan nog resteert is de merknaam Philips op tv-toestellen die sinds 2011 worden geproduceerd door het Chinese TPV.