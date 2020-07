Hoge medewerkers gameontwikkelaar Ubisoft weg na seksueel wangedrag

Onduide­lijk­heid over WK League of Legends: wel of niet in China?

10 juli Sinds gisteren heerst er veel onduidelijkheid over het aanstaande WK League of Legends. Het jaarlijkse hoogtepunt van het competitieve seizoen van de populaire game wordt altijd in oktober en november georganiseerd en zou dit jaar neerstrijken in China. Het coronavirus gooit roet in het eten, maar niemand weet wat het alternatief nu is.