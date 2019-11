Honderden illegale downloaders van Ziggo mogelijk in problemen: Dutch Filmworks naar rechter

blizzcon Met 40.000 fans op bezoek in het ‘koninkrijk van de nerds’

4 november Eén keer per jaar verandert de stad Anaheim in de buurt van Los Angeles in Californië in het walhalla van de nerds. Overal waar je loopt kom je game-karakters, juichende toeschouwers en zelfs huwelijksaanzoeken tegen. Het is allemaal doodnormaal op gamebeurs BlizzCon, de jaarlijkse ‘viering van het nerd zijn’ van gameontwikkelaar Blizzard Entertainment.