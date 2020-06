Horecabroers maken furore met systeem voor online reserveren: ‘Zelfs Roompot gebruikt het’

De tijd dat je naar een restaurant of attractie belde voor een tafeltje of toegangsticket is voorbij. Reserveren via internet is nu gemeengoed. Twee Goese broers veroveren de horeca- en recreatiewereld met een door henzelf ontworpen systeem. ,,Zelfs Roompot gaat het gebruiken.’’