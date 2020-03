Houseparty is het spuugzat: 1 miljoen dollar voor bewijs van 'lastercampagne’

LEC Play-offs Europese League of Le­gends-competitie bekend, droomfina­le nog mogelijk

30 maart Na negen speelrondes is de eindstand in de Europese League of Legends-competitie (LEC) bekend. Daarmee is nu ook duidelijk welke zes teams in de play-offs strijden om de titel. De kans op twee confrontaties tussen titelhouder G2 Esports en aartsrivaal Fnatic in korte tijd is aanwezig.