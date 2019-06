Hysterisch schreeuwende buur blijkt dolgelukkige man die éindelijk spelletje uitspeelde

Een bezorgde man in een flatgebouw schakelde gisteren de politie van de West-Vlaamse zone Kouter in omdat zijn onderbuurman hysterisch werd, maar bij aankomst stelden de agenten vast dat de man niets verkeerds van plan was. Hij had net, na meer dan een jaar, een computerspel tot een goed einde gebracht.

,,Mijn onderbuurman is hysterisch en staat luidkeels op straat te schreeuwen”, liet een man gisteravond weten. Bovendien had hij in zijn woning lawaai gehoord. De buurman belde bezorgd de politie, waarna die een kijkje ging nemen.

Maar niets was wat het leek, zo blijkt uit het hilarische verslag van de politie op Facebook: ,,De onderbuur opent zijn deur in een euforische bui. Het geluk straalt van hem af. Hij laat onze diensten in de woonkamer zien hoe hij eindelijk na een vol jaar en enkele maanden een spel op een verouderde Nintendo-console, Super Ghost (officieel Super Ghouls ’n Ghosts, - red.) genaamd, volledig heeft kunnen uitspelen. Nog nooit slaagde hij hierin.”