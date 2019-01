In stijl je behoefte doen op hypermodern smarttoilet

Giganti­sche 4K-televisie voor een prikkie

8 januari Heb je je altijd al afgevraagd wat je moet met die onafgewerkte muur in de woonkamer? Een optie is de gigantische 4K-televisie van TCL, die gisteravond tijdens de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas werd aangekondigd. Die optie is ook nog redelijk betaalbaar: het bakbeest kost ‘slechts’ 1899 euro.