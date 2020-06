Influencers bekritiseerd voor het uitmelken van protestmarsen en ‘smakeloze posts’

19-jarige Nederlan­der verhuist naar Duitsland om fulltime professio­neel te gamen

15:26 Hij is pas 19 jaar, maar Alois Nelissen verruilde kortgeleden toch het ouderlijk huis in Nederland voor een appartement in Duitsland om daar fulltime te gaan gamen. Nelissen is een van de nieuwste aanwinsten van esportsorganisatie SK Gaming Prime, dat in de Duitse League of Legends-competitie speelt. Het is voor Nelissen een droom die werkelijkheid wordt.