Inspiratie nodig? Dit zijn deze feestdagen de beste tech-cadeau's

Gift GuideDe feestdagen komen er weer aan en dat betekent tijd voor cadeau’s! Dat gaat voor veel mensen niet zonder slag of stoot dus helpt deze site je een handje. We gingen op zoek naar de leukste tech-cadeau’s voor jong en oud. Vandaag deel twee.

We fotograferen er tegenwoordig lustig op los nu camera’s op smartphones steeds beter zijn geworden, maar wie neemt de moeite om de mooiste plaatjes over te zetten naar de computer? Uiteindelijk loop je rond met 17.000 foto’s in je telefoon, geef maar toe. Met de HP Sprocket kun je je mooiste, beste, liefste en grappigste kiekjes direct printen. De fotoprinter is lekker compact en werkt met Bluetooth. Klik hier voor meer informatie.

Philips TAPH805BK

Volledig scherm Philips Noisecancelling © Philips

Last van prikkels? Deze draadloze koptelefoon van Philips lost dat op met Active Noise Cancelling. Niet eerder luisterde je zo naar muziek, terwijl omgevingsruis wordt onderdrukt. Ook in het vliegtuig prettig, overigens. Met 1,5 uur laden ben je verzekerd van 30 uur afspeeltijd. En de geluidskwaliteit? Die zit wel snor. Klik hier voor meer informatie.

TP-Link Deco M4 – Multiroom wifi systeem

Trage wifi. De grootste ergernis in elk modern huishouden. Deco van TP-Link is de oplossing voor snelle en stabiele wifi in elke hoek van je huis. Dit multiroom wifi systeem werkt niet zoals een traditionele router met wifi uit één kastje, maar met verschillende wifipunten die je door je huis verspreidt, zonder kabels. Die wifipunten vormen samen één groot dekkend netwerk met één naam en één wachtwoord. De installatie is ook nog eens simpel. Klik hier voor meer informatie.

Volledig scherm Plant sensor © Xiaomi

Met de Xiaomi Flora Plant Sensor kun je je planten nog efficiënter verzorgen. In de database met ruim 3200 planten zoek je jouw plant op, waarna de sensor via de bijbehorende app precies laat weten wanneer je je plant water of voeding moet geven of hoeveel zonlicht de plant behoeft. De app is wel wat onoverzichtelijk en bevat de nodige kinderziektes, maar voor het familielid met groene vingers is dit een uitstekend cadeau.

Luigi's Mansion 3

Volledig scherm Luigi's Mansion © Nintendo

Luigi’s Mansion 3 is dé grote Switch-game van Nintendo voor dit najaar. Beklim de etages van een onheilspellend hotel en neem het op tegen spookachtige tegenstanders met behulp van je Poltergust G-00-stofzuiger. Ook érg leuk met z’n tweeën.

Volledig scherm Anker Nebula © Anker

Je kunt je afvragen: wat heb ik aan een beamer. Maar de Nebula Apolla is handzaam (even groot als een blikje frisdrank), gebruiksvriendelijk (bediening via app, remote én hij heeft een touchscreen) en biedt gegarandeerd betere beeld- en geluidskwaliteit dan je telefoon. Handig voor als je een video wilt kijken tijdens het koken. Of op de camping. Of om je ouders filmpjes van de vakantie op die camping te laten zien. Klik hier voor meer informatie.

