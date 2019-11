Instagram gaat verbergen van likes wereldwijd testen

Klassieke Motorola-klaptele­foon maakt comeback met opvouwbaar scherm

14 november De bekende klaptelefoon van Motorola komt terug in een nieuw jasje. In plaats van een (klein) schermpje aan de bovenkant van de telefoon, heeft de nieuwe Motorola Razr een volledig vouwbare display, dat net als zijn voorganger in- en uit kan klappen.