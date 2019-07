Instagram grijpt in bij kwetsende teksten: Weet je zeker dat je dit wilt plaatsen?

Gamer die zwangere vriendin mishandel­de tijdens livestream bekent schuld

8 juli De 26-jarige gamer Luke James Munday heeft toegegeven dat hij in december vorig jaar zijn zwangere vriendin heeft geslagen tijdens een livestream in het spel Fortnite. Er was sterk bewijs tegen de Australiër: hij mishandelde haar weliswaar buiten beeld, maar voor de kijkers waren duidelijk klappen en gegil te horen.