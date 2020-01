Instagram-model (21) maakt dodelijke val van klif tijdens nemen van selfie

Het zou de reis van haar leven worden, toen Madalyn vorig jaar uit London vertrok om rond te gaan reizen in Australië. Het model, dat 15.000 volgers heeft op Instagram, stierf volgens de politie zondagochtend omstreeks 06.30 uur aan het Diamond Bay Reserve in Sydney.

Ze was zaterdagavond in het naburige Vaucluse naar een feestje geweest. In de vroege uurtjes trokken zij en zeven vrienden naar de kliffen. Wellicht klom het gezelschap over een hek om op de rand van de klif van de zonsopgang te kijken.

‘Iemand zal sterven’

,,Someone will die’’ (iemand zal sterven), zo klonk het in een artikel in The Daily Telegraph in april van dit jaar waarin inwoners Instagrammers waarschuwen voor het gevaar.