Instagram viert tienjarig bestaan met anti-pestfunctie en oude logo's

Wanneer mensen herhaaldelijk proberen reacties te plaatsen waarvan Instagram denkt dat ze beledigend zijn, waarschuwt het bedrijf die gebruikers dat het die teksten vermoedelijk zal verwijderen. Dat moet het plaatsen van zulke reacties ontmoedigen. De bedoeling is dat gebruikers dankzij de feedback even opnieuw lezen wat ze wilden posten om te kijken hoe dat over kan komen. Instagram analyseert de reacties met een combinatie van algoritmes en kunstmatige intelligentie.

Ook de oude app-logo's van Instagram zijn weer in te stellen om het jubileum te vieren. Dat doe je door naar de instellingen te gaan. Je hebt vervolgens keuze uit vijftien verschillende icoontjes.

Jubileum

De komst van de functie valt samen met de tiende verjaardag van Instagram. Kevin Systrom en Mike Krieger brachten de iPhone-versie van de app, toen nog alleen gericht op het delen van foto’s, uit op 6 oktober 2010. Instagram volgde Burbn op, een app om in te checken op locaties en te kijken waar contacten zich bevinden.

De app bood alleen de mogelijkheid vierkante foto’s te uploaden met een resolutie van 640 pixels, de breedte van het scherm van de toen courante iPhone 4 en 4S, met 960x640 pixels. Bovendien konden gebruikers filters toevoegen om te verbloemen dat hun telefoon niet enorm scherpe of mooie foto’s maakte.

De Android-versie volgde pas in 2012. Facebook nam in dat jaar Instagram over voor een miljard dollar. Toen werkten twaalf mensen bij het bedrijf. De groei kwam er vooral doordat bekende mensen de app gingen gebruiken en hun fans er daarmee toe aanzetten dat ook te doen.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo heeft de meeste volgers op Instagram, ruim 239 miljoen. © AFP

Zelfstandig

Systrom en Krieger werkten tot 2018 bij Instagram, dat lange tijd relatief zelfstandig functioneerde binnen Facebook. In die jaren voegde Instagram mondjesmaat reclame toe aan de app om geld te verdienen, in eerste instantie een goedgekeurde advertentie per dag. De bekendste toegevoegde functie is Snapchat-kloon Stories. Niet alleen de functies zijn overgenomen van de concurrent, maar ook de naam.

In de afgelopen jaren heeft Facebook de touwtjes in handen genomen bij Instagram. Het moederbedrijf pusht nu meer advertenties en heeft de diverse berichtendiensten met elkaar geïntegreerd.

In onze nieuwsupdate bespraken we de tiende verjaardag van Instagram:

