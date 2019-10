Internationaal topcommentator Jorien (34) is ‘de Mart Smeets van de e-sports’

Dreamhack RotterdamIn Nederland is de Ermelose Jorien van der Heijden (34) bekend bij slechts een handjevol mensen, maar op het wereldtoneel verovert ze het ene na het andere podium. Jorien, bijnaam Sheever, is professioneel commentator bij het hitspel Dota 2 en verdient daar haar geld mee.

E-sports is inmiddels geen nieuwigheid meer. Gamen in wedstrijdverband is, net als bijvoorbeeld schaken, geaccepteerd als echte sport. Dat blijkt ook uit de prijzengelden: bij Dota 2-toernooi The International, waar twee teams van vijf personen elkaars basis moeten vernietigen, ging in totaal een enorme 35 miljoen dollar aan prijzengeld de deur uit. Da’s goed nieuws voor de professionele gamers met de polyester jerseys en de gamingheadsets, maar ook voor de professionals in het kielzog van deze (veelal) jongelui.



Denk bijvoorbeeld aan de 34-jarige Jorien ‘Sheever’ van der Heijden, door haar ouders omschreven als ‘de Mart Smeets van de e-sports’. Tegenwoordig is ze fulltime-panelhost bij zo’n beetje alle grote en kleine Dota 2-kampioenschappen, maar net als e-sports is dit Rome niet in een dag gebouwd.

Streamen

Jorien werkt sinds 2012 aan haar klim op de Dota 2-commentatorladder, overigens allesbehalve een vooropgezet plan. ,,Ik had commerciële economie gestudeerd en wilde na twee jaar de wereld van sales eventmanagement in gaan”, zegt de Ermelose. Daarom meldde ze zich aan als vrijwillige organisatiehulp voor een klein online Dota 2-amateurtoernooi. Samen met een vriend besloot ze de wedstrijden ook online te streamen, er was namelijk geen mogelijkheid om dat toernooi te kijken.

Jorien had in die tijd al een streamingkanaal waar ze een tijdje mee bezig was. ,,Maar het was eigenlijk een beetje awkward. Zo’n wedstrijd streamen in stilte. We dachten: misschien moeten we er maar overheen gaan praten, aangezien we de game in onze eigen tijd ook speelden. We zijn commentaar gaan geven, gewoon voor de leuk, de hobby, niet nadenkend over wat eruit zou kunnen komen.”

Quote Ik ging er zorgeloos in, ik was voorbereid, maar een deel was ook puur spontani­teit Jorien van der Heijden Het aantal kijkers op dit moment? Zeventien. ,,Daar was ik echt heel blij mee, het was een mijlpaal voor me. Stel dat er zeventien mensen achter je in je kamer staan, dan is de kamer vol.”

Stroomversnelling

Als snel kwam haar commentatorwerk in een stroomversnelling terecht. ,,Nog geen maand later was er een ander amateurtoernooi dat naar me vroeg als commentator”, vertelt Jorien. ,,Ze vonden dat ik het leuk deed. Het hielp ook mee dat er toen gewoon nog niet zoveel commentatoren waren in dat wereldje.”



Ze ging later werken voor de e-sportswebsite GosuGamers, die haar als interviewer naar het Amerikaanse Seattle wilde sturen, waar destijds het officiële Dota 2-toernooi The International gehouden werd. ,,Ik had nog nooit interviews gedaan, maar daar zei ik natuurlijk ‘ja’ tegen.”

Op The International sprong ze weer in het oog bij toernooi-organisator, Dota 2-ontwikkelaar en allround-gamingmiljoenenbedrijf Valve. Het bedrijf vroeg of ze interviews wilde doen voor de officiële uitzending van The International.

Haar carrière nam een vlucht, maar overweldigend vond Jorien het niet. Wellicht omdat niet alleen zij als presentatrice, maar alles en iedereen om haar heen ook in de kinderschoenen stond. ,,Het was wel veel aftasten, alles moest nog vorm krijgen, maar ik ging er zorgeloos in, ik was voorbereid, maar een deel was ook puur spontaniteit van mijn kant.”

Volledig scherm Jorien in actie als deskhost © Sheevergaming.com

Blunders

Dankzij die spontaniteit redde ze zich ook goed als er iets misging. Zoals een moment waarop de videofeed vanuit een arena met 16.000 toeschouwers zonder dat ze het wist terugschakelde naar haar team in de studio. Met haar lachende ‘oh, I thought we were done!’ maakte ze van een potentieel blundertje een moment waarop haar persoonlijkheid in de schijnwerpers stond.

Jorien was meteen meubilair: ze begon bij The International in 2012 en was sindsdien in verschillende hoedanigheden – commentator, analist, interviewer, panellid en panelgastvrouw – elk jaar aanwezig. In die tijd is de prijzenpot uitgegroeid van een relatief schamele 1,6 miljoen dollar tot de 35 miljoen dollar van nu.

In 2014 kreeg ze een uitnodiging van Valve om plaats te nemen in het panel dat nu haar vaste, favoriete plek is. Vaak zit ze zelfs aan het hoofd ervan. Dat is haar werk: aan het bureau zitten met een tot drie medepresentatoren en, zoals haar ouders zeggen, de Mart Smeets van Dota 2 zijn.

Meegroeien

Volledig scherm Jorien in actie als commentator © Sheevergaming.com Klinkt dit als je droombaan? Bedenk dan dat het anno 2019 vast niet meer zo makkelijk is om een plek te veroveren in het vak. ,,Het is nu een stuk lastiger. De panels zijn veranderd, de entertainmentwaarde van een presentator is veel meer mee gaan spelen, het lijkt in die zin nu meer op de Superbowl, waar de hosts ook hun eigen fans hebben. Ik kon nog met het spel meegroeien, dat gaf heel veel kansen om ‘ja’ op te zeggen. Nu zou je beter bij een andere, jongere game aan kunnen sluiten.”

Jorien is nu bezig met de voorbereidingen op het digitale festival DreamHack, aankomend weekend in Rotterdam, waar het DreamLeague Dota 2-toernooi plaatsvindt. De prijzenpot: 250.000 dollar. Niets vergeleken met The International, maar Jorien is erover te spreken. ,,Vergeleken met de 50.000 dollar waarmee ze begonnen is dat heel goed - en voor sommige van de teams is dit al heel erg veel geld. En het is het begin van het nieuwe toernooiseizoen, wat het sowieso een interessant moment maakt. Voor sommige teams staat er ontzettend veel op het spel, zelfs bij zo’n relatief klein toernooi.”

Jorien heeft succes, maar rust niet. ,,Ondanks dat ik nu een goede positie heb bereikt, kan ik echt niet achteroverleunen en kijken hoe mijn schepen binnenkomen”, zegt ze. Desalniettemin is Jorien erg blij met haar werk en het feit dat ze stempels in haar paspoort heeft uit landen als Zweden, China, Singapore, Engeland, Amerika, Duitsland en Oekraïne. Én dat ze een van de weinigen in het vak is die Nederland vertegenwoordigen.