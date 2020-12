Internetstoring bij banken grotendeels verholpen

Gamers kunnen zich vanaf nu kwalifice­ren voor het digitale Nederlands elftal

11 december Op donderdag 17 december start het eerste digitale KNVB-kwalificatietoernooi voor E_Oranje. Alle FIFA 21-spelers in Nederland krijgen de mogelijkheid om via de kwalificaties een plek te bemachtigen in de voorselectie van E_Oranje en zo de KNVB te vertegenwoordigen in het digitale voetbal. De inschrijving voor het kwalificatietoernooi begint vandaag.