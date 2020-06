iPad Pro 2020 Review: kunnen we de laptop al op Marktplaats zetten?

Apple heeft dit jaar haar luxe en dure iPad Pro een update gegeven. De tablet voor de diehard-fan en zakelijke gebruiker was een hit, maar was nooit echt een vervanging voor een standaard laptop. Is het apparaat met deze update nu wel een vervangend werkpaard? Techsite Tweakers zocht het uit.

Volledig scherm iPad 2020 Pro 2020 © Tweakers Hoewel dit een review is, vinden we de vraag hoe ver Apple gekomen is om de iPad Pro als laptopvervanger neer te zetten, belangrijker dan het beoordelen van de losse iPad Pro en Magic Keyboard. Vooropgesteld: de nieuwe iPad Pro laat weinig steken vallen. We hadden graag gezien dat hij wat steviger zou zijn en vooral dat hij sneller zou opladen, met een langere laadkabel. Natuurlijk kan er altijd meer verbeterd worden; zo hopen we voor de toekomst natuurlijk op een iPad Pro met Oled-scherm.

De iPad Pro is op zichzelf echter een heel fijne tablet, met een ecosysteem dat daadwerkelijk apps heeft die voor het tabletformaat zijn gemaakt, in tegenstelling tot wat bij Android-tablets het geval is. De iPad heeft weliswaar grotendeels dezelfde processor als de 2018-versie, maar dat kunnen we Apple niet echt kwalijk nemen. Het is een enorm snelle chip, ook als je hem naast een nieuwe Surfacebook van Microsoft zet. Bovendien hebben we geen enkele hapering ondervonden en in combinatie met het scherm, met een verversingssnelheid van 120Hz en het snelle ontgrendelen met Face ID, geeft de iPad Pro je altijd een soepele ervaring.

Magic Keyboard

De iPad Pro komt echter pas echt tot leven met het Magic Keyboard. Helaas, want dit kost 400 euro bij de 12,9 inch versie. Natuurlijk kun je er zelf een toetsenbord en muis op aansluiten bijvoorbeeld, maar het dure accessoire is in de praktijk erg fijn. Het is weliswaar alsnog een lijvig ding om mee te nemen als je het vergelijkt met de dunste laptops, maar vooral de flexibiliteit die het biedt, heeft ons positief verrast. Na het werk de iPad Pro van het accessoire pakken en op de bank ontspannen geeft een mooie afsluiting van een werkdag.

Volledig scherm iPad 2020 Pro 2020 © Tweakers

Het mooiste zou echter zijn dat je er ook echt mee kunt werken en dat geldt nog steeds niet voor iedereen. Ook wij kwamen wat problemen tegen. Er zijn nu eenmaal programma’s en diensten die het op de iPad Pro minder goed doen. Google Docs is niet perfect, mobiele browsers kunnen nog een slag maken ten opzichte van desktopbrowsers en dan is er nog de wat meer specialistische software die je misschien voor je beroep nodig hebt.

Probleem

Dat is dan ook het grootste probleem van deze iPad Pro, ook met accessoire. Veel mensen zullen alsnog een pc of laptop naast de iPad Pro moeten hebben en daarvoor is de prijs van de iPad Pro met Magic Keyboard toch wat hoog. Je betaalt 1520 euro voor de goedkoopste 12,9 inch variant met het accessoire. Daarvoor koop je een prima MacBook Pro.

Volledig scherm iPad 2020 Pro 2020 © Tweakers

Maar toch, als je nog ergens een prima pc hebt staan of je partner blijft werken op een laptop die je zo nu en dan kunt lenen: wie weet kun je het dan met de iPad Pro af. Als dat zo is, kunnen we je met de komst van de aanwijzer voor het eerst voorzichtig aanraden om die stap te zetten. Het is nog steeds erg persoonlijk of het voor jou werkt en je moet je hierin goed verdiepen. In elk geval is iPadOS meer dan ooit uitgerust, zodat je een laptop niet hoeft te missen. Dat komt behalve door de cursor ook door de ontwikkelingen waardoor je het scherm minder hoeft aan te raken dan voorheen en door de optimalisatie van iPad-apps.

Als het voor je weggelegd is en je bent bereid tijd te investeren om te wennen aan de features en shortcuts die de ervaring naar grotere hoogten tillen, dan heb je aan deze iPad Pro met Smart Keyboard een goede. De kwaliteit is topklasse en nu de software ook in de buurt komt, zijn we een stuk gunstiger gestemd over de toekomst van de iPad Pro.

Pluspunten

iPadOS heeft een fijne cursor

Groot aanbod van tablet-apps

Vier goede luidsprekers

Mooi 120Hz-scherm

Minpunten

Prijzig, ook de accessoires

Traag opladen en korte kabel bij standaardlader