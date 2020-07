iPhone-gebruikers klagen massaal over crashende apps

Eerste offline gametoer­nooi in Nederland sinds coronacri­sis heeft prijzenpot van 1500 euro

14:20 De Esports Engineers organiseren op 18 juli een Call of Duty Warzone-toernooi in Den Helder onder de naam Double Shot League 2020. Het is het eerste offline gaming event sinds de richtlijnen omtrent het coronavirus zijn versoepeld. Naast het toernooi is er op deze dag ook de mogelijkheid om naar sprekers te luisteren, influencers te ontmoeten en is het hele toernooi te volgen via een livestream.