iPhone-gebruikers klagen over snel leeglopende accu na update

LEC Blijven de underdogs aan kop in Europese League of Le­gends-competitie?

3 juli Dit weekend worden speelrondes acht en negen afgewerkt in de Europese League of Legends-competitie (LEC). De vraag is of de teams die normaal gesproken in de middenmoot spelen, kunnen blijven verrassen. De gevestigde orde is op zoek naar eerherstel.