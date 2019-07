Is 5G schadelijk voor de gezondheid?

En ze staan niet alleen. Een groep Australische stralingswetenschappers legde een databank aan met studies over straling. In de 2266 onderzochte publicaties bleek in 68 procent van de gevallen ‘significante biologische of gezondheidseffecten’. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft de elektromagnetische straling van mobiele telefoons in 2011 geclassificeerd als ‘mogelijk kankerverwekkend’.



In Nederland houdt het Kennisplatform Elektro Magnetische Velden zich in samenwerking met de overheid bezig met straling. Monique Beerlage: ,,De huidige stand van zaken is dat al het onderzoek dat is gedaan aanwijzingen geeft dat langdurig gebruik van de mobiele telefoon iets te maken kan hebben met hersentumoren. En dat is iets wat wetenschappers strak in de gaten houden. We kunnen gewoon niet zeggen dat het onschadelijk is. Met de komst van 5G verandert dat niet, omdat het systeem dezelfde drie frequenties gebruikt als 4G. Er komt wel een hogere frequentie vrij, maar die komt niet verder dan de huid.’’



Beerlage erkent dat de uitrol van 5G voor meer antennes zal zorgen. ,,Dat is inderdaad specifiek voor 5G, maar het gaat om een hogere frequentie met een korter bereik. Hierdoor krijg je in de praktijk maar van één of hooguit twee zendmasten de frequentie mee, dat betekent dus niet dat de straling gigantisch toeneemt. Maar er is nog niet heel veel 5G en je kunt pas onderzoeken als het er is. Dan kun je mensen volgen over een langere tijd.’’