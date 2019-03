Is de goedkopere A50 een waardig alternatief voor de prijzige Galaxy S10?

De Galaxy A-serie doet al enkele jaren goede zaken. De toestellen die we testten, hadden vaak een degelijke bouwkwaliteit en een eigentijds ontwerp, een prima accuduur, waterdichtheid en de nodige uitbreidingsmogelijkheden. Soms waren ze wat prijzig in relatie tot telefoons met gelijke specificaties en leek er te worden bezuinigd op de camera. Samsung heeft de A-serie nu een soort reboot gegeven en de Galaxy A50 is het toestel uit die serie dat naar de Benelux komt. We konden op het Mobile World Congress 2019 een eerste indruk opdoen.



De A50 is het toestel dat wat prijs betreft direct onder de S10-serie valt. Hij kost minder dan de helft van de S10e, zo’n 350 euro, terwijl hij een oledscherm heeft met dezelfde beelddiagonaal als de Galaxy S10+. Best interessant dus, op het eerste gezicht.

Inleveren

Volledig scherm Galaxy A50 © Tweakers Natuurlijk lever je daar wel wat voor in. Een van de verschillen tussen de S10-serie en de A50 is de behuizing. De Galaxy A50 heeft geen glazen behuizing, maar is opgetrokken uit kunststof. Vermoedelijk is dit een van de dingen waardoor deze telefoon zo licht aanvoelt voor zijn schermgrootte. De telefoon maakt geen fragiele indruk, maar buigt wel behoorlijk mee wanneer je er kracht op uitoefent. Het materiaal zal ook een stuk sneller krassen dan de glazen behuizing van de S10-serie; de achterkant is natuurlijk niet gemaakt van het beschermende Gorilla Glass.



De coating die op het toestel zit, is wel interessant. Deze breekt het licht op een bijzondere manier, zoals je op de onderstaande foto kunt zien. Of je dat mooi vindt, is persoonlijk. Het komt natuurlijk niet heel zakelijk over, zeker niet als je de blauwe of roze variant kiest. Dankzij de regenboogkleuren die ontstaan, is het in elk geval geen dertien-in-een-dozijntelefoon. Bij elke kleur is de breking van het licht net even anders. De roze variant krijgt een gloed die overwegend geel met lila is, terwijl de blauwe het licht weer niet echt brak tijdens onze hands-on.

Prachtig scherm

Het scherm is een van de paradepaardjes van de A50: het oledscherm is met 6,4 inch lekker groot. De beeldverhouding is iets langwerpiger dan bij de S10-serie, 19,5:9 ten opzichte van 19:9. Het scherm heeft een resolutie van 1080x2340 pixels. De kleuren spatten van het scherm en het is erg contrastrijk; we denken dat veel mensen het verschil met een S10-scherm in eerste instantie niet eens zullen merken.

Achter het scherm huist een vingerafdrukscanner. Volgens de Samsung-medewerker op de stand gaat het wel degelijk om een ultrasonische. Deze techniek werkt beter wanneer je bijvoorbeeld natte vingers hebt. In de S10 is hij erg snel. Helaas was de software op de A50 zo ingesteld dat we hem niet konden testen op de beurs. Vermoedelijk zal hij trager werken dan bij de S10, omdat de snelheid van de soc hierin ook een factor is.

Volledig scherm Galaxy A50 © Tweakers

Haperen

Een van de dingen waaraan je kunt merken dat het om een goedkoper toestel gaat, is de snelheid bij het navigeren door Android. Door een slechtere chip kan het besturingssysteem soms haperen. De camera wordt vaak gezien als een onderdeel dat verraadt dat je een prijsvechter in handen hebt. Als eerste merken we dat, ook in dit geval, aan de sluitervertraging. Het focussen viel ons mee; dat gaat nog behoorlijk vlot.

De foto van de frontcamera is een stuk minder dan die van de camera achterop. Die laatste heeft meer detail. Ook geven de kleuren daarvan de werkelijkheid iets beter weer. Toch is de frontcamera op het eerste gezicht niet slecht. Hij heeft een grotere beeldhoek dan de camera achterop, zodat je bij selfies meer in een beeld kunt vangen.



De portretmodus laat wel iets te wensen over als je goed gaat kijken. De A50 maakt wat kleine foutjes bij het scheiden van voorgrond en achtergrond, en de randen zijn wat te vaag. De foto’s die we maakten met de toestellen zijn desondanks best acceptabel. De A50 heeft ook een ultragroothoeklens achterop, om meer op een foto te krijgen. Helaas zien we weer een groot verschil in witbalans tussen beide camera’s. De ultragroothoek is wel handig, want soms is het lastig om meer afstand te nemen tot een object, zoals een groot gebouw.

Conclusie