Is dit het design van de nieuwe iPhone 12?

LEC G2 Esports wint op sokken en slippers Europese League of Le­gends-competitie

20 april In de meest opmerkelijke setting in de geschiedenis van professioneel League of Legends heeft G2 Esports zondagavond gehakt gemaakt van rivaal Fnatic. Niet in een groot stadion met duizenden toeschouwers, maar op sokken en slippers vanuit hun eigen huis, won de titelverdediger met 3-0.