Is dit het ontwerp van de nieuwste Samsung Galaxy-smartphone?

VIDEO Uitspraak: Staat mag verder met uitrollen van 5G-net­werk

12:28 De stichting Stop5GNL, die een zaak aanspande tegen de Nederlandse staat over de uitrol van het landelijke 5G-netwerk, heeft bij de rechter bakzeil gehaald. De techniek, die voor de vijfde generatie mobiele netwerken staat en hoge communicatiesnelheden garandeert, zou volgens de stichting gezondheidsrisico’s opleveren. De rechter is van mening dat de overheid voldoet aan de Europese telecomwetgeving en de veiligheid in acht neemt.