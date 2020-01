Japans pretpark krijgt levensecht Super Mario-gedeelte

Universal Studios Japan, een groot pretpark in Japan, krijgt een heus Super Mario-gedeelte. Super Mario World moet in de zomer van dit jaar zijn deuren openen.

Dat maakte het gamebedrijf dinsdag bekend op een persconferentie. Volgens Nintendo moet het geheel aanvoelen als een ‘levensgrote, levende videogame’. Voor het ontwerp van onder meer het Mushroom Kingdom, Peach’s Castle en Bowser‘s Fortress -iconische locaties uit de Mario-games- is nauw samengewerkt met Shigeru Miyamoto, de bedenker van 's werelds bekendste Italiaanse loodgieter.

Uit tweets van verslaggever Kurumi Mori blijkt dat bezoekers bij binnenkomst een power up-armband krijgen die werkt in combinatie met een smartphone. Op deze manier kunnen Nintendo-fans het tegen elkaar opnemen en digitale muntjes verzamelen, net als in de games. Eerder werd al bekend dat er een Mario Kart-attractie zal worden gebouwd, waar bezoekers zelf achter het stuur kunnen kruipen.

Super Nintendo World zal komende zomer de deuren openen. Het gedeelte is daarmee onderdeel van de feestelijkheden in Japan rondom de Olympische Spelen. In de toekomst staan er ook Nintendo-gedeeltes gepland voor de Universal-parken in Singapore en de Amerikaanse steden Los Angeles en Orlando.

Volledig scherm Super Nintendo World. © YouTube