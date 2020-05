Japanse app zorgt voor geluid van fans in lege stadions

Inmiddels is het systeem getest in een leeg honkbalstadion in de Japanse provincie Shizuoka. Tussen de rijen lege stoeltjes werden 58 luidsprekers geplaatst. ,,Toen ik bij de test mijn ogen sloot, voelde het of de fans gewoon bij me in het stadion zaten”, zei een official die aanwezig was bij de test.



De Japanse professionele honkbalcompetitie moet op 19 juli weer beginnen, de voetbalcompetitie in de J-League moet enkele weken later volgen. Toeschouwers zijn vanwege de coronacrisis vooralsnog niet welkom.